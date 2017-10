0

Iniesta volta aos golos em belo estilo

Quase dois anos depois, Andrés Iniesta regressou este sábado aos golos no campeonato espanhol. Após um passe de Messi, o experiente médio do Barcelona finalizou de pé esquerdo, beneficiando ainda de um desvio da bola num defesa para fazer o segundo golo dos catalães no triunfo (2-0) sobre o Málaga. Iniesta não marcava na Liga desde 21 de novembro de 2015, quando faturou no Bernabéu, onde o Barça venceu por 4-0. Se contabilizarmos todas as competições, o médio de 33 anos não marcava desde 13 de setembro de 2016, na goleada ao Celtic (7-0), para a Champions.