Insigne continua de pontaria afinada

Lorenzo Insigne é, aos 25 anos, um jogador em destaque no Nápoles. Depois de, a meio da semana tem apontado o golo da equipa italiana no Santiago Bernabéu, o dianteiro italiano voltou a marcar um golo - e que jogo - no terreno do Chievo Verona. É caso para dizer que Insigne anda de pontaria afinada.