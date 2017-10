0

0



Insólito na Liga de basquetebol: Barreirense e CAB com equipamentos praticamente iguais

O CAB Madeira derrotou esta terça-feira o Barreirense, no Barreiro, por 85-72, num jogo insólito da Liga de basquetebol, em que as duas equipas equiparam de branco. A formação da casa envergou o seu equipamento principal, que este ano é mais branco que vermelho, o que coincidiu com as cores apresentadas pelos madeirenses. O encontro acabou por se disputar com relativa normalidade, embora para os árbitros possa ter sido mais complicado do que propriamente para os jogadores...