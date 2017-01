0

Inter venceu aos 87' porque João Mário colocou a bola na cabeça de Perisic

O Inter Milão arrancou um triunfo a 'ferros' no reduto da Udinese, por 2-1, graças a um golo de Ivan Perisic aos 87 minutos, na sequência de um livre apontado pelo internacional português João Mário, que entrou em campo aos 56' para o lugar de Éver Banega. Perisic foi também o autor do primeiro golo do Inter (45'+2) - Jakub Jankto marcou para a Udinese (17').