Anthony Lopes nega penálti a Cavani com defesa de grande categoria

O internacional português Anthony Lopes esteve em destaque frente ao Paris Saint-Germain com esta defesa espetacular ao remate de Edison Cavani num pénalti marcado aos 80 minutos de jogo que poderia ter deixado o Lyon a perder por 2-0. O avançado uruguaio rematou com força mas o guarda-redes conseguiu desviar a bola para a trave com uma defesa de grande categoria.