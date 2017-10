79

Internet faz chacota da Argentina de Messi

Após o empate (0-0) com o Peru, esta sexta-feira, a Argentina ficou fora dos lugares de apuramento para o Mundial'2018, seja direto ou via playoff, e na Internet foram muitos os que com humor registaram o facto de a seleção de Messi ocupar atualmente a 6.ª posição da zona sul-americana de apuramento para o Mundial'2018 quando falta apenas um jogo para se disputar rumo à Rússia.