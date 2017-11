Invasor em P. Ferreira ficou com a camisola de Coates

No final do jogo com o P. Ferreira, os adeptos leoninos estavam naturalmente muito satisfeitos com a vitória e a reaproximação ao FC Porto. No calor das comemorações no Topo Sul, um adepto invalidou o relvado mas a verdade é que, apesar da pronta intervenção da segurança, acabou por levar uma recordação para casa: a camisola de Coates.