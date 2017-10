0

Irmã de Cristiano Ronaldo agradece "entrada nos 40 quase perfeita"

Kátia Aveiro celebrou o seu 40.º aniversário no passado 5 de outubro numa mega festa realizada no hotel CR7 do Funchal e esta segunda-feira publicou na sua conta de Instagram uma extensa mensagem de agradecimento acompanhada de um pequeno vídeo com imagens do evento. "Deus, eu Te agradeço por mais um ano de vida vivido. A entrada dos 40 foi realmente maravilhosa e quase perfeita (porque não consegui ter todos perto de mim ) mas quero agradecer a todos os que fizeram do meu dia tão inesquecível e tão especial, foi um dia mágico e cheio de surpresas, realmente sou abençoada por ter pessoas maravilhosas na minha vida", pode ler-se na mensagem.