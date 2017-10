0

Irmã de Cristiano Ronaldo entrega-se à fé

Kátia Aveiro encontrou a fé na Igreja Evangélica Valentes de Deus e no sábado entregou-se a Deus numa cerimónia realizada na praia. "Primeiro pensei em não partilhar as imagens do meu baptismo, porque sei que as opiniões se vão dividir ,mas como foi um momento tão lindo tão cheio de Deus, só tenho que gritar ao mundo o quando é bom seguir Deus o quanto é maravilhoso ser feliz do lado dele. Não existe felicidade plena eu sei ,mas do lado de Deus tudo é tão mais fácil. Obrigada Deus pelas bênçãos, que estas imagens inspirem o mundo a se unir a querer fazer o bem com paz com amor com Deus acima de tudo. Ele sim pode todas as coisas ... eu sou tão mais feliz depois que conheci Deus melhor ...Deus é o meu pastor e nada me faltará", escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo no Instagram.