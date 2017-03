0

Irmã de Ronaldo apresenta novo membro da família

Kátia Aveiro apresentou este domingo o novo membro da família. A irmã de Cristiano Ronaldo publicou no Instagram uma imagem do seu filho mais novo, Dinis, acompanhado do novo amigo: "Alguém teve uma prenda inesperada... #novomembro #casacheiadeamor #aquicabetodoamordomundo #obrigada #deusnocomando", escreveu na legenda.