124

3



Irmão de Luisão rasgou a própria camisola... para tentar incriminar o adversário

Alex Silva, irmão do benfiquista Luisão, atua nos bolívianos do Jorge Wilstermann e, na última madrugada, foi protagonista de uma situação insólita na partida com o Palmeiras, da fase de grupos da Libertadores. Após algumas escaramuças com Mina, o central rasgou... a própria camisola para tentar 'incriminar' o adversário, para que este fosse sancionado. Ambos acabaram por ver cartão amarelo e, no final do jogo, Alex Silva admitiu ter sido "malandro".