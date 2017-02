29

Irmãos Paixão arrasam com três golos

No regresso à competição após a paragem de inverno e no duelo entre os dois primeiros classificados da liga polaca, o Lechia Gdansk bateu (3-0) o Jagiellonia, isolando-se na liderança com mais três pontos do que o rival. E os culpados são os gémeos Paixão: é que Marco bisou e Flávio fixou o resultado final, de penálti. Mais um jogo para a história dos portugueses, os melhores marcadores da equipa no campeonato: Flávio tem 9 golos, Marco soma oito.