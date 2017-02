174

Isco e Morata: um diz que é o "2.º prato" e o outro a "sobremesa"

A vida de Isco e Morata no Real Madrid não tem sido fácil esta temporada. Os dois internacionais espanhóis não têm sido muito utilizados por Zinedine Zidane e o desagrado tem sido demonstrado um pouco por toda a imprensa, sendo que a saída é um cenário equacionado. Desta feita os dois jogadores foram apanhados no dia do jogo frente ao Villareal (que os merengues venceram 3-2) pelas câmaras do programa 'El Dia Después' do canal Movistar Plus a ironizarem sobre nova exclusão do onze titular.