Isco não gostou de decisão do árbitro e gritou: "És muito mau"

O Real Madrid está fazer uma temporada bem abaixo das expetativas na liga espanhola e na noite de sábado perdeu mais pontos para o Barcelona ao empatar no reduto do Atlético Madrid. Os merengues voltaram a desapontar e a frustração tomou conta de alguns futebolistas, como se percebe aqui pela reação de Isco a uma decisão do árbitro David Fernandez Borbalan, que considerou mão numa receção de bola que o médio fez. "És muito mau", gritou Isco para Bobalan que ou não ouviu ou fingiu não ouvir. Certo é que se trata de uma situação que poderia ter metido o internacional espanhol em problemas...