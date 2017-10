0

Islândia vai estrear-se em Mundiais e celebrou assim

Depois de já ter surpreendido a Europa com a participação no Euro'2016 - onde chegou aos quartos-de-final na estreia -, a Islândia voltou a fazer história ao apurar-se para o Mundial'2018, tornando-se o país menos populoso (pouco mais de 330 mil habitantes) de sempre a participar numa fase final da prova - o recorde era de Trindade e Tobago (1,3 milhões de habitantes). E foi desta forma que jogadores e adeptos celebraram em Reiquejavique depois do decisivo triunfo (2-0) sobre o Kosovo na última jornada do Grupo I da qualificação europeia.