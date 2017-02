0

Isto até pode não ter sido o melhor de Ranieri no Leicester mas... ninguém se vai esquecer!

Claudio Ranieri foi despedido do Leicester na quinta-feira colocando assim um ponto final numa ligação de mais de um ano e meio, na qual o técnico italiano conseguiu o feito histórico de guiar os foxes ao título de campeão. E não é só o 'caneco' que ficará na história: ninguém vai esquecer as divertidas conferências de imprensa do treinador...