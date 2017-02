76

Isto é o que acontece quando se adormece no autocarro com a equipa...

Nem sempre é boa ideia adormecer em viagens de autocarro. Muito menos se essa viagem for com os companheiros de equipa e eles estiverem acordados e dispostos a 'atormentarem-nos' o sono. Foi isso que aconteceu na viagem da equipa de futebol americano da Universidade de Clemson, nos Estados Unidos da América. O objetivo era ver quem conseguia encher mais a boca do colega com... gomas. [Vídeo: Ben Boulware Twitter]