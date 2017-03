0

0



Isto é o que vale o último trunfo eleitoral de Madeira Rodrigues

No discurso de encerramento da sua campanha, Pedro Madeira Rodrigues revelou que tem "todas as condições para ir buscar Taison" caso vença as eleições do Sporting. Conheça melhor o médio do Shakhtar Donetsk, vendo algumas das suas melhores jogadas.