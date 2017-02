0

Isto é você a jogar na PlayStation ou é uma corrida real?

Graham Rahal, piloto da escuderia Rahal Letterman Lanigan Racing que corre nas IndyCar Series (Estados Unidos), partilhou este vídeo impressionante feito a partir de imagens recolhidos por uma câmara GoPro instalada no visor capacete. O filho do histórico Bobby Rahal sai do pitstop da oval de Phoenix e dá uma voltinha onde chega logo aos 306 km/h (190 milhas/horas, como se vê no lado direito do vídeo, aos 50 segundos). Até parece que se está em casa a jogar um videojogo na PlayStation. A temporada 2017 da competição começa a 12 de março, em São Petersburgo (Flórida), num traçado urbano, o que deve proporcionar imagens ainda mais espetaculares do que estas.