Isto pode ser Fàbregas a festejar golo ou... um tiro certeiro de pizza em Ferguson

O assumir de culpa pode ter este efeito que se vê em Cesc Fàbregas. O médio admitiu finalmente que foi ele a acertar com uma fatia de pizza na cara do treinador Alex Ferguson em Old Trafford, quando o Manchester United colocou ponto final no percurso imaculado do Arsenal com um triunfo por 2-0, em 2004, originando o que a comunicação social britânica denominou de 'Batalha do Buffet' ou 'Pizzagate'.



"De repente comecei a ouvir barulho e pensei 'mas o que é que se está a passar ali?' Por isso saí [do balneário] com a minha fatia de pizza e vi o Sol Campbell, o Rio Ferdinand e Martin Keown aos empurrões. Pensei logo 'quero meter-me ao barulho', mas não sabia como e então atirei a fatia. Mas assim que vi em quem tinha acertado... foi sem querer... peço desculpas a Sir Alex porque não queria acertar-lhe", confessou o agora médio do Chelsea no programa 'A League of their Own' da estação de televisão Sky, apresentando por James Corden.