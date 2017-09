0

0



Isto vai dar que falar: Hazard imita Sterling e ridiculariza adversário de sábado

Estas imagens de Eden Hazard a imitar Raheem Sterling no decorrer de um treino do Chelsea prometem dar que falar dentro de muito pouco tempo. O belga recria o estilo do inglês, ridicularizando o adversário que vai encontrar em campo no sábado (17h30), quando os blues receberem o Manchester City em partida da 7.ª jornada da Premier League.