Italianos dizem que Dybala insultou Allegri ao ser substituído

Substituído aos 68 minutos no duelo com a Udinese, que na altura a Juventus já vencia por 4-2, Paulo Dybala parece não ter gostado da decisão de Massimiliano Allegri em substitui-lo e, enquanto saía do campo, terá insultado o seu técnico. As imagens não são claras, mas uma 'leitura' atenta denuncia que algo (de pouco bonito) foi dito.