Ivan Cavaleiro bisou frente ao Bolton

Ivan Cavaleiro esteve em grande plano na goleada do Wolverhampton frente ao Bolton (5-1), da 19.ª jornada do Championship. O extremo ex-Benfica apontou dois golos, num jogo que contou ainda com um tento de Diogo Jota. Refira-se que a equipa comandada por Nuno Espírito Santo jogou ainda com Rúben Neves no onze inicial e, do banco, entraram Hélder Costa e Rúben Vinagre. Aqui pode ver o golo de penálti de Cavaleiro.