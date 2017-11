Ivan Cavaleiro impressiona frente ao Reading

Ivan Cavaleiro impressionou no encontro entre Wolverhampton e Reading, que acabou com vitória da equipa de Nuno Espírito Santo por 2-0. O extremo ex-Benfica abriu o marcador logo aos 16', concluindo uma bela jogada que teve o também português Diogo Jota como interveniente. Já Matt Doherty fechou as contas aos 88'.