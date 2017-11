Iwobi 'humilhou' Mascherano antes de sentenciar vitória nigeriana

Diante da Argentina, a Nigéria venceu por 4-2, tendo contado com a especial inspiração de Alex Iwobi, autor de dois golos. O último, aquele que fixou o resultado final, nasceu de um lance brilhante do jovem do Arsenal, de 21 anos, no qual com toda a tranquilidade do Mundo fez um 'túnel' a Javier Mascherano antes de bater Marchesín.