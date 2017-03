0

Já conhece o Conor McGregor do Tottenham?

Dele Alli é uma das maiores promessas do futebol inglês, mas também se assume como um fã atento de Conor McGregor, lutador irlandês de UFC. Este fim de semana, depois de marcar ao Everton, o médio do Tottenham mostrou isso mesmo, celebrando o seu golo ao estilo do Notorious.