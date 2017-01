0

No Bayern Munique já entraram todos na 'onda' de Renato Sanches!

Renato Sanches já habituou os seus seguidores nas redes sociais a momentos de boa disposição e os companheiros de equipa e staff do Bayern Munique são, muitas vezes, co-protagonistas dos vídeos do médio português. Desta feita, até o corredor do hotel no qual os bávaros estão instalados em Doha (Qatar), em estágio, durante a paragem de inverno da Bundesliga, foi o cenário... possível