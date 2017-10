Já não vai a tempo do Prémio Puskas mas está aqui um dos golos do ano

O nome de Marcus Maddison diz-lhe alguma coisa? É provável que não. Porém, o golo que o jogador do Peterborough marcou frente ao Shrewsbury - o único do encontro - em jogo da League One, terceiro escalão inglês, estará certamente na lista dos melhores do ano, mesmo que o Prémio Puskas já tenha sido entregue. O inglês apanhou a bola a meia altura, viu o guarda-redes adiantado e terá pensado "vai já daqui". Deu nisto...