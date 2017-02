284

Já sabe por que é que o Hull conseguiu empatar em casa do United?

O Hull, treinado por Marco Silva, foi a Old Trafford arrancar um empate (0-0) frente ao Manchester United de José Mourinho, e Eldin Jakupovic acabou por ser o grande destaque do embate da 23.ª jornada da Premier League -o guarda-redes dos tigers foi mesmo eleito Homem do Jogo. Veja só estas duas defesa do suíço.