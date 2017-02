0

0



Já sabemos de onde vem a pontaria de Steph Curry...

Tal pai, tal filho. Não é novidade que Steph Curry herdou do seu pai Dell a especial capacidade para acertar lançamentos de 3 pontos, mas aquilo que se viu esta madrugada, antes do jogo dos Golden State Warriors ante os Charlotte Hornets, merece realce. No aquecimento, Curry filho tem pregar uma partida a Curry pai, atirando-lhe a bola e escondendo-se. Dell apanhou o esférico e, como quem sabe nunca esquece, olhou para o cesto e... cá vai disto!