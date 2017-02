160

Já se sentiu traído por um fiscal de linha? Faça este teste e veja se fazia melhor

Quem nunca se queixou de uma decisão de um fora de jogo mal assinalado? Quase sempre, claro, do conforto do sofá, com repetição em câmara lenta e muitas vezes com a ajuda de uma linha virtual. Pois bem, os árbitros assistentes não têm nada disso e têm decidir no momento. Se acha que é fácil, veja este vídeo, com 25 situações apresentadas num teste a árbitros de elite nos Estados Unidos. Quantas acerta?