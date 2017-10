0

Já tínhamos saudades das estranhas fotos de família do País de Gales...

O País de Gales fez furor no Euro'2016 com as suas formações peculiares na hora de fazer a foto de família e a tradição... mantém-se. Assim se exibiram os galeses esta sexta-feira antes do duelo com a Geórgia. (Fotos: Reuters)