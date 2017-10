0

Já viu a prenda que Ronaldo deu a Alan Pulido?

Atual jogador do Guadalajara, o internacional mexicano Alan Pulido nunca escondeu a sua admiração por Cristiano Ronaldo e esta quinta-feira, na sua página de Instagram, mostrou a prenda que o craque português lhe enviou. "Que bonito detalhe do meu ídolo Cristiano, o melhor do Mundo", escreveu o avançado de 26 anos, mostrando uma foto da camisola que CR7 lhe deu.