Já viu a tatuagem que Filipe Augusto tem no braço?

No momento de posar ao lado de Luís Filipe Vieira enquanto jogador do Benfica, o brasileiro Filipe Augusto mostrou uma tatuagem... de um leão no seu braço direito. A título de curiosidade, de referir que esta tatuagem já 'mora' no braço do médio desde o início da temporada 2015/16, na qual atuou ao serviço do Sp. Braga.