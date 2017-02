713

Hulk faz estragos na China: este golo é uma verdadeira bomba

Seja no Japão, em Portugal, na Rússia ou na China: Hulk mantém as qualidades intactas. O antigo avançado do FC Porto marcou um golaço pelo Shanghai SIPG, dando a vitória por 1-0 à equipa de André Villas-Boas em casa do FC Seul, em jogo a contar para a Liga dos Campeões asiática. Uma verdadeira bomba!