0

0



Já viu bem o golaço de Esgaio pelo Sporting B?

A vitória do Sporting B sobre o Freamunde ficou marcada por um golo espetacular de Ricardo Esgaio que fixou o 2-0 com que terminou a partida. O lateral pegou na bola pouco depois do meio-campo, driblou dois adversários e atirou colocado... Um golaço!