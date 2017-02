0

0



Já viu este frango de Casillas... no FIFA 17?

Sempre ativo nas redes sociais, Iker Casillas partilhou uma ligação de um seguidor seu, no qual surge um vídeo com um frango sofrido pelo guardião portista no... FIFA 17. "De certeza que esta jogada vai para algum 'programita' e a vão analisar durante horas e horas. Não acreditas?", ironizou o guarda-redes, no Twitter.