0

0



Jackson Martínez de regresso ao Dragão

Com o campeonato chinês parado, o colombiano Jackson Martínez aproveitou a tarde deste sábado para matar saudades do Estádio do Dragão, tendo assistido ao vivo ao duelo com o Rio Ave. O colombiano, que tantas saudades deixou na Invicta, já está no Porto há vários dias... (Foto: Move Notícias)