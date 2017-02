0

Jesé de casaco novo... ainda com a etiqueta

Emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Las Palmas, Jesé Rodríguez deu uma entrevista à 'Onda Cero' sobre o seu regresso a Espanha, depois de ter deixado o Real Madrid para rumar à capital francesa. A dada altura, o entrevistador começa a elogiar o casaco do jovem avançado e começa a brincar com ele, perguntando-lhe se o comprou nos Campos Elísios... Jesé garante que foi em Madrid e, perante a incredulidade do jornalista, tira do bolso a etiqueta... ainda com o preço.