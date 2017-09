1171





Jessica Athayde assume benfiquismo... com um tigre aos pés

"Vou finalmente assumir isto. O Benfica ganhou uma adepta! (...) Hoje, mesmo estando do outro lado do mundo, não vou perder o Basileia-Benfica por nada!! Espero que vocês também não! Era mesmo importante passarmos esta fase dos grupos na Liga dos campeões (hahaha tenho ou não tenho o assunto bem estudado? Agora só me falta saber o nome dos jogadores!)!". Foi com estas palavras publicadas no seu blog, acompanhadas por uma fotografia com a camisola do Benfica e um tigre aos pés, que a atriz Jessica Athayde assumiu ser adepta do Benfica