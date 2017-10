Jesus com 'reforços' na véspera da Champions

A ausência de William Carvalho é a nota de maior destaque do treino do Sporting na manhã desta segunda-feira, véspera da receção à Juventus, no Estádio de Alvalade, jogo da 4.ª jornada da Liga dos Campeões. O defesa Merih Demiral, do plantel da equipa B, e o avançado dos juniores, Euclides Cabral, trabalharam com o grupo [Fotos: Rui Minderico]