0

0



Jesus deu troco a benfiquista

Jesus foi um verdadeiro fenómeno de popularidade entre as três centenas de adeptos que estiveram em Vila Pouca de Aguiar no treino desta segunda-feira. Mas nem todos eram... sportinguistas. Houve até troca de palavras entre um benfiquista e... Jesus, que recordou a este adepto dos encarnados que já tinha sido muito feliz à custa do seu trabalho. [Vídeo: António Adão Farias]