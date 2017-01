0

Jesús Méndez brilha na estreia a marcar pelo Toluca

Chegado ao México no verão passado, o médio argentino Jesús Méndez foi a figura do encontro com o América ao garantir o triunfo (2-1) do Toluca, em jogo da 2.ª jornada do Torneio Clausura com um disparo sensacional de fora da área, aos 28'. O guardião visitante, o também argentino Agustin Marchesín, nada pode fazer para evitar o golo do compatriota, que se estreou a marcar pela equipa mexicana.