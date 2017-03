135

Jesus "não acredita muito" que Bas Dost ganhe a Bota de Ouro e deixa alerta para 2017/18

Bas Dost lidera neste momento a Bota de Ouro europeia com 24 golos mas Jorge Jesus admite que será difícil o holandês ganhar o troféu, dada a feroz concorrência. No entanto, o técnico do Sporting lembrou que caso o avançado não ganhe esta época, dificilmente alguém do campeonato português o fará nos próximos tempos, dada a queda de Portugal no ranking da UEFA e as consequências no coeficiente da Liga NOS, com efeitos em 2017/18.