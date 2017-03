0

Jiménez admite sair do Benfica no final da temporada

Convocado para o duelo desta noite, diante do Borussia Dortmund, o avançado mexicano Raúl Jiménez abriu esta terça-feira, em declarações à imprensa mexicana, as portas à saída do Benfica, ainda que admita que, antes de tomar uma decisão, terá de ponderar muito bem.