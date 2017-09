488

Jiménez com dedicatória especial nos festejos

Nos festejos do golo ao Sp. Braga, Raúl Jiménez levantou a camisola e nela podia ler-se, em castelhano, 'Força, México'. O avançado não esqueceu as vítimas do sismo no seu país. [Fotos: Vítor Chi, Lusa]