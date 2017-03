0

0



João Gabriel mostra 'nova' placa de tempo extra

João Gabriel, antigo diretor de comunicação do Benfica, não deixou passar em claro os sete minutos de tempo extra dados pelo árbitro Manuel Oliveira na 2.ª parte do FC Porto-V. Setúbal (1-1), já depois de no primeiro tempo terem sido concedidos 5 minutos de compensação, tendo publicado no Twitter uma imagem a ironizar com a situação.