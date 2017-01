0

0



João Mário levantou a bola e Murillo fez magia

Canto para o Inter Milão na direita do ataque diante do Bolonha, aos 33': João Mário levanta a bola algo atrasada, mas por lá surgiu Jeison Murillo, que com um remate acrobático fez aquele que pode entrar desde já para a lista dos melhores golos do ano. Vale a pena ver...