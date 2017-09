0

João Mário pede casa cheia em Alvalade

Sporting e FC Porto defrontam-se este domingo, em Alvalade, para a oitava jornada, onde será disputada a liderança do campeonato. O português João Mário, ex sportinguista, fez questão de deixar uma mensagem de apoio à antiga equipa e pediu aos adeptos leoninos que encham as bancadas para dar o máximo apoio à equipa.