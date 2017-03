33

Jogador a queimar tempo no relvado? Esta claque não perdoou

Domingo, Orlando e NYC FC (1-0) defrontaram-se e quando um jogador da equipa visitante se lesionou, a claque dos anfitriões não hesitou e pressionou o atleta para ser assistido fora do relvado com um cântico, "Mexe-te filho da p... Sai do relvado".